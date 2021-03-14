Банковская тайна теперь доступнее для налоговой

С 17 марта налоговые органы РФ получат более расширенный доступ к банковской тайне.

С этого момента банки должны будут в течение трех дней по запросу предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договоров на открытие счетов и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиски печатей.

"Перечень информации, получаемой налоговыми органами от банков и составляющий банковскую тайну о физлицах, индивидуальных предпринимателях и организациях, расширился," — отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию и вне проверок. Цель — повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий.