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Россияне смогут передать справку 2-НДФЛ в банк через портал госуслуг

Экономика » Финансы » Банки

На портале госуслуг запущена возможность автоматической передачи справки 2-НДФЛ в банки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Россияне смогут передать справку 2-НДФЛ в банк через портал госуслуг

Чтобы отправить справку в банк, гражданин должен на сайте одного 19-банков-участников проекта согласиться на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на портале госуслуг. После этого банк подключится к цифровому профилю и запросит данные. Справку автоматически направят в банк. При этом в личном кабинете гражданина на портале госуслуг появится информация, когда и кому выдано согласие на предоставление сведений.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что новый сервис на госуслугах упростит и ускорит процесс кредитования.

Цифровое взаимодействие между россиянами и банками через портал госуслуг запущен в мае 2020 года. Механизм позволяет дистанционно предоставлять информацию о себе кредитным и страховым организациям, а также получать их услуги в дистанционном формате. Финансовые организации могут получить любые сведения о гражданине из баз данных Федеральной налоговой службы, Росреестра, МВД, Пенсионного фонда и остальных органов, но только с его согласия.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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