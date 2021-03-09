Сенат США принял пакет поддержки экономики объёмом $1,9 трлн

Сенат США одобрил законопроект о мерах поддержки экономики объёмом $1,9 трлн. За документ проголосовало 50 сенаторов, против - 49.

Рассматривая законопроект, сенаторы внесли в него поправки. Поэтому он будет возвращён в Палату представителей для финального голосования, которое может состояться уже на этой неделе.

Не исключено, что быстро принять документ не получится. Сенаторы по просьбе умеренных демократов внесли существенные поправки, которые могут не понравиться левому крылу демократов из Палаты представителей.

Законопроект о поддержке предусматривает наращивание программы вакцинации, открытие школ, помощь малому бизнесу, еженедельную надбавку к пособию по безработице в $400 и пособия на ребёнка до $3,6 тысячи.

Республиканцы ранее предлагали сократить объём поддержки с $1,9 трлн до $600 млрд, считая, что существенная часть денег пойдёт на решение проблем, никак не связанных с пандемией коронавируса. Отдельные экономисты допускают, что столь масштабный план поддержки может "перегреть" экономику.