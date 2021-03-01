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Карты "Мир" зайдут в Apple Pay

Экономика » Финансы » Банки

С конца апреля 2021 года в Apple Pay появятся карты российской платёжной системы "Мир". Пока их можно привязать только к смартфонам на базе Android через Samsung Pay и Mir Pay.

Карты "Мир" зайдут в Apple Pay

При этом каждый банк будет самостоятельно определять сроки внедрения сервиса, сообщает "РБК" со ссылкой на бюллетень платёжной системы. Представитель АО "Национальная система платёжных карт" (оператор системы "Мир") подтвердил информацию.

Как считает глава правления Национального платёжного совета Алма Обаева, возможность добавлять карты "Мир" в Apple Pay повысит конкурентоспособность национальной платёжной системы. Это увеличит число активных пользователей, которые прекратят переводить деньги на карты других платёжных систем, и привлечёт новых пользователей — владельцев iPhone. Тем не менее, на взрывной рост рассчитывать не стоит, считает она.

Apple Pay запущен в 2016 году, но до сих пор карты "Мир" нельзя было в него добавлять. Недоступным для "Мира" остаётся и сервис бесконтактных платежей Google Pay.

Сервисы бесконтактных платежей позволяют оплачивать покупки, приложив смартфон к терминалу в магазинах, в интернете — не требуется вводить данные карты, привязанной к сервису. При этом никакая платёжная информация, включая номер карты, не хранится ни на устройстве, ни на серверах производителей смартфонов, ни в базах магазинов.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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