Аптечные сети пытаются надавить на онлайн аптеку Сбера

На "Сбер Еаптеку" поступила жалоба в Генеральную прокуратуру от крупных аптечных сетей. Как утверждается, компания злоупотребляет своим положением и поставляет клиентам рецептурные препараты. Представители сервиса отмечают, что обвинения голословны и не соответствуют истине.

"Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям", — считает основатель и гендиректор "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин.

Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, фармсообщество считает "Еаптеку" "отступником", а быстрое развитие компании раздражает конкурентов.

В конце прошлого года "Еаптека" стала частью экосистемы Сбера — компания совместно с ГК "Р-Фарм" купила пакет акций и договорилась инвестировать в развитие онлайн-аптеки.

За год показатели сервиса существенно увеличились. Оборот за 2020 год вырос на 96%, составив 11 млрд рублей. В итоге сервис попал в тройку лучших в категории "Медицина" в App Store и Google Play.

За декабрь 2020 года сервисом воспользовались 9 миллионов человек, притом что ежемесячная аудитория в среднем составляет 7 миллионов.

В прошлом году "Сбер Еаптека" начала развивать систему аптек-хабов, что позволяет за час доставить лекарства в любую точку Москвы и Московской области.

"Это также позволит осуществить масштабную экспансию в регионы — в том числе те, где до сих пор не было доставки лекарств", — рассказал Антон Буздалин.

По его словам, в начале пандемии коронавируса сервис быстро перестроил систему логистики, компания оперативно стала обрабатывать и доставлять заказы. Сервис также предоставил клиентам возможность оплачивать товары онлайн и заказывать курьера на дом. Чтобы перекрыть перекупщикам возможность для заработка, в приложении установили ограничения по количеству позиций в заказе.

"Благодаря сотрудничеству со Сбером мы продолжим создавать бесшовный клиентский опыт во всех каналах продаж и обеспечивать одинаково высокий уровень обслуживания в городах присутствия", — добавил Буздалин.

Стоит напомнить, что Минцифры РФ внесло сервис в перечень социально значимых интернет-ресурсов.