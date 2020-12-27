Броши Набиуллиной оказались тайным финансовым шифром

Надевая брошь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина всегда думает о смысле, но трактовки зашифрованного послания часто оказываются шире.

Сергей Шнуров приготовил салат оливье по классическому рецепту вместе с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. И заодно обсудил финансовые итоги года, прогнозы и перспективы, и… броши, которые глава ЦБ РФ надевает на пресс-конференции.

Оказалось, что финансисты и деловая пресса пристально следят за тем, какую брошку выберет Эльвира Набиуллина к очередному появлению на публике. И очень серьёзно обсуждают, что может означать голубь, аист или снегирь, или любая другая фигурка на лацкане её жакета.

"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", — признала глава ЦБ РФ неслучайность выбора брошей.

Например, брошь-снегирь, надетая Набиуллиной в декабре, сигнализировала о сохранении регулятором ключевой ставки на уровне 4,25%, сообщает RTVi.