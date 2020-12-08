Каждый год Saxo Bank публикую "шокирующие прогнозы", где описываются самые недооценённые события, которые могут в корне изменить жизнь людей.
Аналитики банка утверждают, что в 2021 году все СМИ могут образовать одну блокчейн-сеть для отслеживания публикаций и борьбы с фейковыми новостями.
"В 2021 году нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника", — сказано в прогнозе.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.