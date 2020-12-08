"Шокирующий прогноз" на 2021 год опубликовал Saxo Bank

Каждый год Saxo Bank публикую "шокирующие прогнозы", где описываются самые недооценённые события, которые могут в корне изменить жизнь людей.

Аналитики банка утверждают, что в 2021 году все СМИ могут образовать одну блокчейн-сеть для отслеживания публикаций и борьбы с фейковыми новостями.