Корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства. Об этом сообщает regnum. ru, со ссылкой на лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.
По словам депутата, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Лидер думской фракции отмечает, что существующая пенсионная система несёт серьёзные политические риски, а попытки её корректировать приводят только к более худшим результатам.
Политик предлагает вернуться к практике выплаты пенсий из госбюджета, а пенсионные отчисления граждан направлять напрямую в бюджет. По мнению Миронова, это снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и нецелевых расходов, а также даст пенсионерам твёрдые гарантии.
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