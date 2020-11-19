В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

Корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства. Об этом сообщает regnum. ru, со ссылкой на лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

По словам депутата, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Лидер думской фракции отмечает, что существующая пенсионная система несёт серьёзные политические риски, а попытки её корректировать приводят только к более худшим результатам.

Политик предлагает вернуться к практике выплаты пенсий из госбюджета, а пенсионные отчисления граждан направлять напрямую в бюджет. По мнению Миронова, это снизит риски неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и нецелевых расходов, а также даст пенсионерам твёрдые гарантии.