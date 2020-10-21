Эксперты считают, что ставки по вкладам снизятся, а по займам вырастут

Эксперты российского финансового рынка полагают, что в ближайшее время процентные ставки по вкладам в банках снизятся, а по кредитам вырастут. Свой мнение специалисты обосновали особенностями рынка в период пандемии.

Аналитики рынка сошлись во мнении и уверенно заявили о том, что на заседании совета директоров Центробанка в пятницу, 23 октября ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне — 4,25 процента.