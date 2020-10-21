Эксперты считают, что ставки по вкладам снизятся, а по займам вырастут

Эксперты российского финансового рынка полагают, что в ближайшее время процентные ставки по вкладам в банках снизятся, а по кредитам вырастут. Свой мнение специалисты обосновали особенностями рынка в период пандемии.
Аналитики рынка сошлись во мнении и уверенно заявили о том, что на заседании совета директоров Центробанка в пятницу, 23 октября ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне — 4,25 процента.
"Рост банковских ставок по кредитам может произойти из-за отдельных локальных ограничений, связанных с пандемией коронавируса", — заявил "Известиям" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"В этом году Центральный банк России уменьшил ключевую ставку на два процентных пункта, что ещё не полностью отразилось на ставках по вкладам. В скором времени коммерческие банки, которые это ещё не сделали, снизят ставки по вкладам населения и юридических лиц", — отметил главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.
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