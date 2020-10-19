Бывший глава "Роснефти" обвинил банк Ротшильдов в мошенничестве

Сергей Богданчиков, возглавлявший "Роснефть" с 1998 по 2010 годы, обвинил частный банк Ротшильдов в том, что кредитное учреждение забрало у него 100 млн долларов мошенническим способом.

10 млн долларов из этой суммы посредники инвестировали в акции несуществующей компании, полагает бывший топ-менеджер российской нефтяной компании.

"В 2001 структура Богданчикова Fortinvest открыла инвестиционный депозит на сумму $57 млн. В 2007 году Богданчиков положил на депозит еще $98 млн. Он пополнил свой депозит, основываясь на фальшивой отчётности, создававшей картину успешной инвестиционной деятельности", — говорится в иске Богданчикова в суд Нью-Йорка к частному швейцарскому банку Ротшильдов Edmond de Rothschild.

Богданчиков также обвинил банк в привлечении посредников, которые выставляли завышенные счета за управление инвестиционным депозитом.