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Глава Минпромторга обрадовался обвалу рубля

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью Bloomberg заявил о том, что его радует падение курса рубля на 20% по отношению к доллару в 2020 году.

Ослабление национальной валюты будет способствовать тому, что российские производители не будут рассчитывать на импорт, добавил он.

Благодаря падению курса нацвалюты российские компании, которые не зависят от импорта, сейчас находятся в стабильном положении.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ослабление курса рубля связано не с экономическими, а с психологическими причинами, в число которых входит угроза введения новых санкций. Ещё одним фактором, по мнению министра, является рост числа заражённых COVID-19 в России.

 

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