Необходимости закрывать предприятия и блокировать отечественную экономику нет, считает глава надзорного ведомства.
"Несмотря на то что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики. Смысла блокировать экономику на сегодня нет", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Она проинформировала, что Россия по вопросам борьбы с распространением коронавируса помогает сорока странам мира.
"Опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно", — заявила Попова, отметив, что за последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших, с начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.