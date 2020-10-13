Попова не считает нужным блокировать экономику из-за COVID-19

Необходимости закрывать предприятия и блокировать отечественную экономику нет, считает глава надзорного ведомства.

"Несмотря на то что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики. Смысла блокировать экономику на сегодня нет", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Она проинформировала, что Россия по вопросам борьбы с распространением коронавируса помогает сорока странам мира.