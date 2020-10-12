Минтруд: с начала пандемии число безработных выросло на 1,3 млн человек

Число безработных с марта 2020 года выросло на 1,3 миллиона человек. Сейчас официально зарегистрированными безработными россиянами являются 4,8 миллиона человек.

"У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона, то есть выросло на 1,3 миллиона человек ", — сказал глава Минтруда Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

Он заявил, что уровень безработицы за этот период вырос почти на два процента и составил 6,4 процента.