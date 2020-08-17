Сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование "Где в России жить хорошо?"
"На минимальном уровне индекс социально-экономического стресса находится в Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Далее идут Северо-Западный и Дальневосточный ФО. Наихудшее положение у Сибирского и Северо-Кавказского ФО", — говорится в исследовании.
В нескольких регионах России Росстат зафиксировал рост реальный заработной платы.
"Наиболее благоприятная ситуация сложилась в регионах, где индекс социально-экономического стресса ниже среднего по России, а прирост реальной зарплаты выше. Сюда попали 24 региона, среди которых Чукотка, Пермский край, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области, Новосибирская, Магаданская области, Алтай, Приморский край", — указывается в докладе.
Наименее благоприятная ситуация, где высок индекс социально-экономического стресса и нет роста зарплаты, в 18 регионах.
"Среди них Владимирская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, Коми, Дагестан, Ингушетия. Минимальные по России темпы прироста реальной заработной платы отмечены в Новгородской (-12,5%) и Костромской области (-3,1%)", — отметили сотрудники ВШЭ.
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