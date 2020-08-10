В Москве стоимость ста самых дорогих квартир превысила 1 млрд долларов

Совокупная стоимость ста самых дорогих квартир и апартаментов в Москве суммарно превысила к июлю 2020 года 1 млрд долларов.

"Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет более 1 миллиарда долларов или 73 миллиардов рублей. Годом ранее - 917 миллионов долларов или 57 миллиардов рублей. Средняя стоимость квартиры из сотни самых дорогих составляет 10 миллионов долларов. Самый дорогой лот продается более чем за 80 миллионов долларов, наиболее доступный - за 1,46 миллиона долларов", - говорится в сообщении агентство недвижимости Savills.

Средняя цена квадратного метра достигла к июлю 2020 года почти 34,4 тысячи долларов, увеличившись за год на 2 процента и на 4 процента за квартал. Наибольшая часть самых дорогих столичных квартир находится на Патриарших прудах, Остоженке и Тверском районе.