Получение разрешения на строительство в России длится до 200 дней

Срок получения предприятиями в России разрешения на строительство составляет в среднем от 150 до 200 дней. В течение последних пяти лет он сократился в 10 раз. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы запустили свой национальный рейтинг инвестиционного климата, уже пять лет его проводим в регионах. И здесь есть динамика положительная, которую мы видим. Если по получению разрешения на строительство в разных регионах были показатели 3-1,5 тыс. дней, по подключению к электросетям — тоже 1,5 тыс. дней, то сегодня (прошло пять лет) самые длинные сроки по всей стране — это 150-200 дней", — сказала Чупшева.

Она считает, что взаимодействие бизнеса с региональными властями по запуску строительства объектов, получению поддержки предпринимателями "приближается к лучшим международным практикам".