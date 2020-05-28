Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

В этом уверен первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.

"Мы должны потенциал тех людей, которые сейчас закрылись, обязательно потом использовать. Потому что у нас есть национальные проекты по популяризации предпринимательства. Они на что направлены? Чтобы вовлечь, людям объяснить, показать, что малый и средний бизнес — это хорошо. А здесь у нас есть люди, которых не надо мотивировать. Этот потенциал, такой кадровый резерв малого и среднего бизнеса из числа тех, кто сейчас закрылся, крайне необходимо сейчас сформировать. Нужно, чтобы мы с этими людьми были на контакте, чтобы в тот момент, когда начнется посткризисное восстановление, этим людям надо в первую очередь предложить создание малого и среднего бизнеса", — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас нельзя возвращать старые условия, в которых работал бизнес. Нужны новые условия работы, чтобы можно было встать на ноги, реализовать идею, которая принесет деньги, в том числе, и в бюджет. А различные взносы, которые приходилось раньше платить бизнесу, не помогают развиваться.