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Источник Правда.Ру

Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

В этом уверен первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.

"Мы должны потенциал тех людей, которые сейчас закрылись, обязательно потом использовать. Потому что у нас есть национальные проекты по популяризации предпринимательства. Они на что направлены? Чтобы вовлечь, людям объяснить, показать, что малый и средний бизнес — это хорошо. А здесь у нас есть люди, которых не надо мотивировать. Этот потенциал, такой кадровый резерв малого и среднего бизнеса из числа тех, кто сейчас закрылся, крайне необходимо сейчас сформировать. Нужно, чтобы мы с этими людьми были на контакте, чтобы в тот момент, когда начнется посткризисное восстановление, этим людям надо в первую очередь предложить создание малого и среднего бизнеса", — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас нельзя возвращать старые условия, в которых работал бизнес. Нужны новые условия работы, чтобы можно было встать на ноги, реализовать идею, которая принесет деньги, в том числе, и в бюджет. А различные взносы, которые приходилось раньше платить бизнесу, не помогают развиваться.

 

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В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

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Эксперт: никогда еще государство не оказывало прямой поддержки бизнесу

Экономика

Выдача пособий по безработице индивидуальным предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за кризиса — долгожданное событие. Это решение, принятое президентом России, говорит о том, что о малом и среднем бизнесе помнят.

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Путин призвал "Транснефть" сохранить объем инвестпрограмм

Экономика

Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.

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Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов
Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края
Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды
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