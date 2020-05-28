Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.
В этом уверен первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов.
"Мы должны потенциал тех людей, которые сейчас закрылись, обязательно потом использовать. Потому что у нас есть национальные проекты по популяризации предпринимательства. Они на что направлены? Чтобы вовлечь, людям объяснить, показать, что малый и средний бизнес — это хорошо. А здесь у нас есть люди, которых не надо мотивировать. Этот потенциал, такой кадровый резерв малого и среднего бизнеса из числа тех, кто сейчас закрылся, крайне необходимо сейчас сформировать. Нужно, чтобы мы с этими людьми были на контакте, чтобы в тот момент, когда начнется посткризисное восстановление, этим людям надо в первую очередь предложить создание малого и среднего бизнеса", — заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что сейчас нельзя возвращать старые условия, в которых работал бизнес. Нужны новые условия работы, чтобы можно было встать на ноги, реализовать идею, которая принесет деньги, в том числе, и в бюджет. А различные взносы, которые приходилось раньше платить бизнесу, не помогают развиваться.
Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.
Выдача пособий по безработице индивидуальным предпринимателям, которые потеряли бизнес из-за кризиса — долгожданное событие. Это решение, принятое президентом России, говорит о том, что о малом и среднем бизнесе помнят.
Порядка 257 миллиардов рублей планирует инвестировать в этом году "Транснефть". Сейчас руководство предприятия делает все, чтобы сумма не уменьшилась.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.
Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.