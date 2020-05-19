Чубайс сравнил нефтяной рынок с "дохлой лошадью"

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что Россия придерживается неправильной стратегии, суть которой в том, что страна зависит от цен на нефть. По мнению Чубайса, нынешняя структура экономики и технологический уклад уже давно устарели.

"Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", — заявил он в интервью журналу Forbes, пояснив сравнение перспективой заработка на нефти в ближайшей перспективе.

Он также сообщил, что в 2020 году цены на нефть вряд ли будут выше 40$ за баррель. Это говорит о том, что уже не получится заработать на продаже нефти так же, как раньше.

Можно ли "слезть в нефтяной иглы"?

Чубайс раскритиковал выражение "слезать с нефтяной иглы". По его словам, об этом говорят уже лет 15.

"В России на нефть и газ приходится 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта", — отметил Чубайс.

Текущая же ситуация, по мнению политика, ведет в тупик.

Он заявил, что для того, чтобы выйти из кризисной ситуации нужно развивать инновационную экономику. Властям нужно изменить свое отношение к ней.