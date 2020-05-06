Поступления от налога на доход физических лиц в России в апреле сократились на 14%. Общее снижение налоговых поступлений упало на 30%.
Об этом на совещании при Владимире Путине сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Упали поступления от НДФЛ, а ведь этот налог уплачивается вместе с зарплатой. На розничном рынке сейчас не работает около 36% компаний, выручка просела на 25%", — рассказал руководитель ФНС.
Он также отметил, что по сравнению с первой неделей самоизоляции число компаний, которые возобновили деятельность, выросло на 34%.
В России действуют налоговые меры поддержки бизнеса.
"Всем компаниям — а их около 7,7 миллионов — предоставлена отсрочка по предоставлению деклараций, в их отношении не проводятся никакие взыскания, приостановлены любые проверки, введен мораторий на банкротство. Общая сумма по отсрочке налогов составляет 217 миллиардов рублей", — пояснил Даниил Егоров.
Отсрочку по налогам автоматически получили 1,5 млн компаний. Еще более 50 тысяч компаний смогут получить такую же отсрочку, если подадут заявление в ФНС.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.