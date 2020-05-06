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О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

ФНС: апрельские показатели по налогам упали на 30%

Экономика

Поступления от налога на доход физических лиц в России в апреле сократились на 14%. Общее снижение налоговых поступлений упало на 30%.

Об этом на совещании при Владимире Путине сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Упали поступления от НДФЛ, а ведь этот налог уплачивается вместе с зарплатой. На розничном рынке сейчас не работает около 36% компаний, выручка просела на 25%", — рассказал руководитель ФНС.

Он также отметил, что по сравнению с первой неделей самоизоляции число компаний, которые возобновили деятельность, выросло на 34%.

В России действуют налоговые меры поддержки бизнеса.

"Всем компаниям — а их около 7,7 миллионов — предоставлена отсрочка по предоставлению деклараций, в их отношении не проводятся никакие взыскания, приостановлены любые проверки, введен мораторий на банкротство. Общая сумма по отсрочке налогов составляет 217 миллиардов рублей", — пояснил Даниил Егоров.

Отсрочку по налогам автоматически получили 1,5 млн компаний. Еще более 50 тысяч компаний смогут получить такую же отсрочку, если подадут заявление в ФНС.

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Темы налоги бизнес даниил егоров
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