Бизнес попросил у премьера субсидий

Крупнейшие представители бизнес-сообществ обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой об оказании поддержки в период пандемии коронавируса.

Глава "Опоры России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направили открытое письмо главе правительства, в котором попросили о субсидиях.