Крупнейшие представители бизнес-сообществ обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой об оказании поддержки в период пандемии коронавируса.
Глава "Опоры России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направили открытое письмо главе правительства, в котором попросили о субсидиях.
"Для стимулирования компаний к сохранению рабочих мест предпринять радикальное сокращение налогообложения на фонд оплаты труда, а для компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой деятельности, рассмотреть возможность использования международной практики — на период до 30 апреля текущего года (в случае продления срока нерабочих дней — на соответствующий срок) предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка", — говорится в письме.
Пока решили защитить только детей и подростков.