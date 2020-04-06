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Источник Правда.Ру

России грозит мусорный коллапс - предупредили региональные операторы

Экономика

Региональные операторы, контролирующие вывоз отходов, со ссылкой на компании, предоставляющие услугу по утилизации мусора, предупреждают, что в России не за горами очередной коллапс.

По данным регуляторов, многие из мусоровывозящих компаний будут вынуждены прекратить работу уже в текущем месяце.

Причина, как ни странно, — режим самоизоляции, введенный в стране из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас граждане стали производить гораздо больше бытовых отходов. А денег за услуги по вывозу и утилизации стало в разы меньше", — сообщает подмосковная УК "Региональный оператор".

Главная причина — экономическая:

  • закрывшиеся предприятия (в основном -общепит) — перестали заказывать вывоз мусора, соответственно и платежей от них нет,
  • граждане стали производить отходов в разы больше, чем в обычное время, но постепенно перестают услугу оплачивать.

Нет денег - нет услуги

"На сегодняшний день собираемость от физических лиц уже составляет менее 70% и, по прогнозам, снизится до 30-40%. Только за первую неделю карантина выручка регоператоров упала в 3-4 раза", — рассказывает Полина Вергун, председатель совета директоров компании, глава комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России".

В итоге мусоровывозящим компаниям приходится экстренно перебрасывать технику, увозить отходы по нескольку раз в день или даже выходить на круглосуточный режим работы, но сборы платежей при этом неуклонно падают.

"Чтобы справиться с горами мусора в жилом секторе, службы утилизации переведены на усиленный режим работы, привлечены дополнительная техника и экипажи, мобилизованы все технические и логистические службы, оперативно корректируются графики вывоза с учетом карантинных мероприятий. Но тарифы -то прежние. Да и по ним народ предпочитает копить долг", — говорят в подмосковной УК "ЭкоЛайн-Воскресенск".

Нужна поддержка на уровне государства

Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" обратились к правительству страны с просьбой субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд руб.

Речь идет - уточняет Ъ - о 17 компаниях в 10 субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами.

Кстати, проблема эта не является прерогативой России. Великобритания уже столкнулась с ней на прошлой неделе. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы мусор вывоз мусора мусорный коллапс региональные операторы
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