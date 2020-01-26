Глава Сбербанка Герман Греф дал совет россиянам об эффективном хранении сбережений. По его мнению, лучшей валютой для сохранения сбережений является российский рубль. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
"Сегодня сбережения нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - рассказал Греф.
Также он раскрыл в какой валюте хранит собственные накопления.
"Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", - пояснил глава Сбербанка.
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