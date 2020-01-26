Рубли: Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений

Глава Сбербанка Герман Греф дал совет россиянам об эффективном хранении сбережений. По его мнению, лучшей валютой для сохранения сбережений является российский рубль. Об этом он рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня сбережения нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - рассказал Греф.

Также он раскрыл в какой валюте хранит собственные накопления.