Мировая экономика показала самый низкий рост за 10 лет в 2019 году

В прошлом году мировая экономика оказалась на грани застоя: реальный рост зафиксирован всего на уровне 2,3%, а это самый низкий показатель за последние десять лет. Эти данные приводятся в докладе ООН World Economic Situation and Prospects (WESP). Аналитики объясняют эту ситуацию, кроме прочего, затянувшимися торговыми спорами.

Не очень оптимистичны перспективы развития и на 2020-й год — в этом году темпы роста мировой экономики, вероятно, составят 2,5%. Но и развитие событий по такому сценарию маловероятно, полагают эксперты.

Какие негативные факторы повлияют на рост экономики в 2020 году?

Аналитики тревожатся, что проблемы в торговых отношениях, финансовые трудности или эскалация геополитической напряженности могут воспрепятствовать процессу оживления экономики. При самом худшем варианте развития событий глобальный рост в текущем году может даже замедлиться и составит максимум 1,8%.