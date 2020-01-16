Скворцова: российский рынок лекарств отличается высоким качеством

Объем низкокачественной продукции составляет только 0,003% на фармацевтическом рынке России. Об этом сегодня, 16 января, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе XVIII ассамблеи "Здоровая Москва".

"За минувшие несколько лет мы в несколько раз сократили количество некачественной продукции. В настоящее время у нас 0,003% некачественной продукции становится браком и убирается с рынка", — пояснила Скворцова.

Она также отметила, что всего рынок включает примерно 6,5 миллиардов упаковок, и 0,003% некачественных медикаментов от этого числа — "очень хороший результат", считает министр.