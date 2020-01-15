Минстрой: С россиян, сдающих квартиры, "причитается" 200 миллиардов

Новая инициатива Минстроя направлена на "вывод из тени" рынка аренды жилья.

Суть предложения чиновников в том, чтобы создать платформу-агрегатор, на которой должны будут в обязательном порядке регистрироваться те, кто сдает жилые помещения в аренду. Это, по замыслу авторов, "позволит государству понимать, каков в стране объем сдающегося в аренду жилья".

Новая платформа будет хранить информацию о заключенных договорах аренды, все сведения о снимающих жилье, там же можно будет оформлять страховки и получать консультации налоговых инспекторов.