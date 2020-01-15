Новая инициатива Минстроя направлена на "вывод из тени" рынка аренды жилья.
Суть предложения чиновников в том, чтобы создать платформу-агрегатор, на которой должны будут в обязательном порядке регистрироваться те, кто сдает жилые помещения в аренду. Это, по замыслу авторов, "позволит государству понимать, каков в стране объем сдающегося в аренду жилья".
Новая платформа будет хранить информацию о заключенных договорах аренды, все сведения о снимающих жилье, там же можно будет оформлять страховки и получать консультации налоговых инспекторов.
"Рынок этот необходимо легализировать. Из-за того, что он сейчас "в тени", бюджет недополучает, по самым приблизительным расчетам, примерно 200 млрд рублей налогов", — говорит Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.