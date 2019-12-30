Долги по зарплате в РФ увеличились более чем на 10% в ноябре

Общий размер задолженности по зарплатам в России в ноябре увеличился на 269,3 миллиона рублей, или более чем на 10,2%, и составила 2 триллиона 908 миллионов рублей. Эти цифры указываются в новом докладе Росстата под названием "Социально-экономическое положение России".

Согласно данным ведомства, на 1 декабря из общей суммы просрочек по зарплатам у нас в стране 578 миллионов рублей (19,9%) пришлось на долги, накопившиеся в прошлом году, еще 635 миллионов рублей (21,8%) — это долги более ранних лет.

Отмечается, что в ноябре задолженность по зарплатам сократилась в 29 регионах страны, в 38 областях она стала больше, в 11 субъектах долгов по зарплатам не было.