Apple сохранила лидерство по объемам прибыли на рынке смартфонов

На долю компании Apple в настоящее время приходится 2/3 прибыли всего глобального рынка смартфонов. Такие данные приводятся в исследовании Counterpoint Research.

Отмечается, что продажи смартфонов компании Apple замедлились, но на долю гиганта электроники все равно приходится примерно 2/3 прибыли на этом рынке. Доля компании в общей выручке производителей смартфонов в III квартале 2019-го года равнялась 32%, а в прибыли — 66%. Это немногим меньше, чем на год ранее, и гораздо меньше, чем в IV квартале прошлого года, когда показатель превышал 80%.

Интерес состоятельных владельцев iPhone на рынках Америки, Европы и Японии выступает одной из причин того, что у Apple получается поддерживать прибыль на столь высоком уровне, о чем конкуренты могут только мечтать. С учетом сильной сервисной стратегии Apple, эксперты считают, что объемы выручки компании в ближайшее время продолжат стабильно увеличиваться.

В скором будущем ожидается, что новые модели iPhone, которые хорошо продаются, приведут к традиционному росту доходов Apple во время праздничных покупок в конце года.