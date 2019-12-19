Пенсионерка в Москве перечислила мошенникам около 3 млн рублей

Пенсионерка из Москвы перевела на счет телефонных мошенников 2,87 млн рублей. Об этом сегодня, 19 декабря, журналистам сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

По информации ведомства, женщина получила звонок от неизвестного, который представился работником службы безопасности банка и сообщил ей о том, что на ее счет атаковали хакеры.

"Женщина положила трубку, но спустя некоторое время ей перезвонил тот же человек, сказав, что следует вернуть ее средства и сообщил счет. Гражданка перечислила на указанный им счет 2,87 миллионов рублей", — указывается в сообщении пресс-службы.

А еще через некоторое время пенсионерка пришла в банк и узнала, что это были злоумышленники. Столичная полиция запустила проверку по данному факту.