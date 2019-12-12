Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Государственная дума России приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Этот документ был внесен российским правительством.

Так, с 1 января МРОТ будет повышен на 850 рублей, до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма соответствует прожиточному минимуму во II квартале текущего года.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы.

С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный размер оплаты труда будет повышен на сумму от 850 рублей в центральных и южных регионах, до 2,55 тысяч рублей на Чукотке, где введены наибольшие по России коэффициенты.