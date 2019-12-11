Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату

У российского правительства на получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.

Такое мнение выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков, давая комментарий по итогам опроса общественной палаты о справедливой зарплате изданию URA. RU.

"Сумма в 50 тысяч является вполне реальной. Граждане хотят выйти на какой-то более осязаемый уровень. Но такой доход не позволит человеку стать даже представителем среднего класса", — заявил Сенков. По его словам, люди среднего класса должны копить средства не на приобретение сапог, а на депозит в банке. "Правительство любого государства должно сделать так, чтобы средний класс составлял более 50%от всего населения. Сам глава государства заявляет, что следует бороться с бедностью, но у нас все еще присутствует бедность среди работающих граждан", — сказал экономист.

Также эксперт добавил, что к бедности людей ведет то, что коммунальные траты растут каждый год, "опережая уровень инфляции". Кроме этого, на экономическую нестабильность оказывает влияние теневой сектор экономики — в соответствии с последними данными, около 13 млн получают зарплаты "в конверте". Чтобы накопить запасы на зиму, как отметил Сенков, граждане из дотационных регионов спасаются ведением сельского хозяйства.