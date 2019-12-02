Жители Дальнего Востока могут получить льготную ипотеку уже в этом году

Постановление о введении льготной ипотеки под 2% годовых для населения дальневосточного региона может начать действовать уже до 10 декабря 2019 года.

"Постановление российского правительства уже завизировали все министерства, а в настоящее время находится на согласовании у вице-премьеров. Мы ожидаем, что до 10 декабря документ уже вступит в силу", — рассказал журналистам Айсен Николаев.

Отмечается, что кредит на приобретение недвижимости стоимостью до пяти миллионов рублей жителям Дальнего Востока будет предлагаться под 2% годовых. Период возврата составит 20 лет. Изначально указывалось, что ипотеку можно будет оформить без уплаты первоначального взноса.