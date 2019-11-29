ЦБ может запретить оплату биткоинами в России

Центробанк РФ готов поддержать предложение о запрете расплачиваться биткоинами, если она будет оформлена на законодательном уровне, так как регулятор уверен, что криптовалюты сопряжены с существенными рисками.

Как отметили представители Банка России, "единственным законным платежным средством в нашей стране выступает рубль". "Мы, как и прежде, считаем, что криптовалюты несут в себе множество рисков, в частности в сфере отмывания доходов, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма, а также при осуществлении обменных транзакций по причине резких колебаний обменного курса", — подчеркнули в ЦБ РФ.

Напомним, еще в начале октября глава регулятора Эльвира Набиуллина сравнила инвестиции в виртуальные валюты с игрой в казино. Она считает, что те, кто купил криптовалюту на пике ее стоимости, в настоящее время "очень много" потеряли, а сами эти инвестиции сродни игре в казино. Такую позицию она выразила в Сочи в ходе встречи с участниками молодежной программы FINOdays.