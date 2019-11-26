Банки больше не смогут навязывать услуги при выдаче кредита

В Государственную Думу России внесли закон, который запрещает банкам навязывать клиентам в процессе оформления потребительского кредита дополнительные виды платных услуг без предварительного согласования их цены и условий отказа.

Так, закон обязывает кредиторов приводить индивидуальные условия кредитования для заемщиков в тексте самого договора потребкредита (займа) и запрещает в пунктах договора отсылать клиента к интернет-ресурсу кредитора, чтобы он ознакомился с условиями документа.

Помимо этого, кредитору также запрещается проставлять в заранее подготовленном договоре галочки в знак согласия заемщика с условиями заимствования, если не была поставлена собственноручно его подпись.

Авторами этой инициативы стали депутаты от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.