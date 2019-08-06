Зачем Траст идет в лес?

Все ждали, когда «Траст» станет полноценным банком проблемных активов и присоединив «Автоваз» и «Рост банк», начнёт конструктивную работу с проблемными портфелями.

Но, после объединения портфелей пошел шквал заявлений на заемщиков в правоохранительные органы. Менеджеры госбанка используют силовиков «в темную», предоставляя недостоверную информацию для достижения собственных корыстных целей, пытаясь с помощью уголовных дел получить контроль над предприятиями-заёмщиками.

Возьмём для примера одну историю. С 2007 по 2017 год «Промсвязьбанк» выделял кредиты компаниям, входящим в «Русскую лесную группу», для строительства заводов, приобретения техники и стабильной работы предприятий. Все основные кредиты были выданы до 2012 года. В дальнейшем это были кредиты на оборотное финансирование или реструктуризацию. К 2012 году задолженность «РЛГ» перед банком составила 800 млн долларов, из-за чего предприятия находились на грани банкротства и полной остановки. Заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма» так и не были достроены. Для оплаты процентов по старым кредитам, как говорилось ранее, выдавались новые, и в результате задолженность предприятий увеличивалась с геометрической прогрессией. В этот период руководством банка было принято решение войти в прямое управление активами «РЛГ».

Сложившаяся ситуация - «заслуга» руководителей «РЛГ» в 2007-2012 гг. В этот период в руководстве компании сменилось 6-7 команд, и каждую из них возглавляли по большей части некомпетентные люди из всех возможных отраслей, но главное, не имевшие никакого опыта работы непосредственно в лесной отрасли.

Они брали кредиты, которые изначально невозможно было обеспечить, и практически развалили бизнес.

В 2012 году акционеры «Промсвязьбанка» обратились за консультацией по столь важному вопросу к своему давнему знакомому Тимофею Кургину, имеющему солидный опыт в разрешении самых сложных ситуаций. Тот сразу указал на главную проблему - отсутствие профессиональной команды подконтрольной банку. Банк совет принял, и подобрал менеджеров - выходцев из отрасли.

А Кургин обеспечил консолидацию лесных активов банка и безопасную работу в непростом Сибирском регионе. Впоследствии для взаимодействия с отраслевыми игроками, конкурентами и гос.органами им была создана Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» - куда помимо «РЛГ» вошли крупные лесозаготовительные, перерабатывающие и логистические предприятия со всей России.

Несмотря на гигантскую кредитную нагрузку, новая команда сумела вывести предприятия из кризиса и обеспечить их дальнейшую стабильную работу, достроили, а по факту практически построили с нуля, и запустили заводы «ТСЛК» и «ЛДК Игирма», а также были заключены дополнительные соглашения к кредитным договорам о продлении сроков уплаты по ним. Исходя из оценок независимых отраслевых экспертов, созданная команда стала одной из наиболее эффективных в лесной индустрии.

В результате предпринятых действий и мер, удалось снизить сумму кредиторской задолженности до 550 млн. долларов и начать ежегодно выплачивать проценты в размере более 1 млрд. руб. (до 2013 года проценты ни разу не выплачивались). Впервые с 2013 по 2017 активы начали стабильно обслуживать огромные кредиты, оставленные «в наследство» предыдущими управленцами.

Однако после санации «Промсвязьбанка» его временная администрация приостановила работу с «РЛГ» и отказала в дальнейшем финансировании. В числе других проблемных активов «Промсвязьбанка» портфель задолженности «Русской лесной группы» перешёл в банк «Траст», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов (БНА).

В результате объективно бездарной работы, полнейшей некомпетентности и неэффективности руководства и менеджеров, которые никому не подотчетны и никем не проверяются (на что отдельно нужно обратить внимание генеральной прокуратуре, счетной палате, ФСБ и другим силовым структурам), большинство активов оказались безвозвратно потеряны, лишившись ликвидности.

На фоне стабильной работы "РЛГ" в последние годы и заявлений руководителя «Траста» Александра Соколова о том, что он не будет останавливать предприятия, действия БНА кажутся абсолютно нелогичными и ничем не обоснованными.

Ранее «Траст» уже с «успехом» справился с множеством непрофильных активов из «ФК Открытие» и «Бинбанка».

Из этого вытекает вопрос: зачем банкротить предприятия, которые обеспечивают работой тысячи людей, а жизнедеятельность целых населенных пунктов зависит от успешной работы данных предприятий, которые помимо прочего выполняют социальные обязательства, несмотря на все сложности современных реалий лесной отрасли...?

Очевидно, что руководство «Траста» не считает нужным вести переговоры с теми, кто последние несколько лет прикладывают максимум усилий по поддержанию предприятий лесной отрасли в рабочем состоянии. Зато у менеджеров «Траста» отлично получается банкротить вполне успешные производственные предприятия, избавляться от них, как от «токсичных активов», реализуя по остаточной стоимости «заинтересованным лицам».

В распоряжении редакции находятся заявления в правоохранительные органы, написанные руководством «Траст», суть которых не имеет ничего общего с реальностью.

Сев на потоки и считая деньги и активы государственных банков собственными, менеджеры госбанка не пытаются разобраться в сути.

Пишут ложные сведения, явно искажая факты.

Санацию банков полностью провалили, а теперь судорожно пытаются найти крайних на стороне, потратив триллионы рублей государственных денег...