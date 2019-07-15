Минфин отложил введение минимальной цены на вино и пиво еще на год

Министерство финансов России откладывает введение минимальных розничных цен на пиво, вино и винные напитки еще на один год, поскольку для этого ведомству необходимо согласие всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.



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"Вопросы наделения России полномочиями по установлению минимальных розничных цен должны регулироваться на наднациональном уровне. Нам необходимо направить запрос в Евразийскую экономическую комиссию и инициировать соответствующие изменения в соглашение", - цитирует его агентство ТАСС.

Он добавил, что соответствующий запрос будет направлен в июле. Министерство получит право устанавливать цены на некоторый алкоголь лишь после всех этих процедур, заключил Сазанов.