Министерство финансов России откладывает введение минимальных розничных цен на пиво, вино и винные напитки еще на один год, поскольку для этого ведомству необходимо согласие всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.
"Вопросы наделения России полномочиями по установлению минимальных розничных цен должны регулироваться на наднациональном уровне. Нам необходимо направить запрос в Евразийскую экономическую комиссию и инициировать соответствующие изменения в соглашение", - цитирует его агентство ТАСС.
Он добавил, что соответствующий запрос будет направлен в июле. Министерство получит право устанавливать цены на некоторый алкоголь лишь после всех этих процедур, заключил Сазанов.
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