Для пострадавших клиентов "Югры" открылись офисы в девяти городах

В первую очередь, как следует из сообщения АО "Комплексные решения", которое осуществляет выплаты вкладчикам "Югры", ждут пострадавших, чьи вложения превышали сумму в один миллион 400 рублей.
Дополнительные офисы открыты в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Красноярске, Ярославле, Самаре, Челябинске, Тюмени и Сургуте.
Как рассказали корреспонденту "Правды.Ру" в АО "Комплексные решения", за 11 дней с 4 июня в Москве уже были произведены выплаты более чем на 41 миллион рублей.
Руководитель московского подразделения компании Сергей Лаптиев считает, что основной плюс в предложении заключается в том, что «Агентство по страхованию вкладов» должно выплатить 15-20% от суммы вклада в течение 5 лет, а «Комплексные инвестиции» погасят задолженность полностью, причем в течение 3,5 лет.
Он уточнил также требования для возврата вложенных вкладчиками средств в "Югру": кредиторам необходимо заключить договор переуступки требований с АО «Комплексные инвестиции». Само предложение от «Комплексных инвестиций» наиболее привлекательно для тех физических лиц, чей вклад был более 1,4 млн рублей - так называемых превышенцев, так как им выплатят оставшуюся сумму сверх той, которую выплатит АСВ.
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