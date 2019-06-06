Опрос: 65% россиян опасаются потерять работу из-за цифровизации

Больше половины россиян (65%) опасаются потерять работу из-за автоматизации бизнес-процессов в компаниях. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ и Международный институт менеджмента.



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О возможном сокращении штата в связи с развитием цифровых технологий заявил каждый четвертый участник опроса. Чуть меньше половины респондентов (45%) считают, что знание новых технологий поможет при дальнейшем трудоустройстве. У каждого пятого опрошенного есть знакомые, которые сменили место работы, не освоив современные технологии.

По мнению большинства работодателей (58%), в группу риска попадают сотрудники старше 50 лет, поскольку им сложнее ориентироваться в современных бизнес-процессах. Около 27% респондентов считают, что мужчинам и людям с высшим образованием легче всего освоить новые цифровые технологии.

Опрошенные отмечают важность получения знаний в области цифровых технологий. В большей степени эту точку зрения разделяют молодые люди до 24 лет (31%), граждане с высшим образованием (34%), квалифицированные специалисты (35%), а также руководители (33%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работодателей все меньше интересуют "дистанционные" сотрудники, считают кадровые агентства.

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