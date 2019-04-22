Гарегин Тосунян: у каждого банка под прицелом санкций свой уникальный сценарий

Банк России разослал 19 апреля предупреждение российским банкам, в котором призвал организации подготовиться к возможным санкциям. ЦБ отмечал необходимость в подготовке к внешним угрозам те банки, в которых часть IT-инфраструктуры передана под аутсорсинг.



Новые санкции против России коснутся банков, энергетики и обороны / Новости от 04.04.2019 00:20

Центробанк призвал кредитные организации быть готовыми к тому, что западные контрагенты перестанут с ними сотрудничать. В случае такого развития событий у банков должен быть предусмотрен экстренный сценарий.

О том, как банкам защититься от санкций и во сколько им это обойдется, "Правде.Ру" рассказал президент Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян.

По словам Гарегина Тосуняна, далеко не всем банкам стоит заострять внимание на этом предупреждении, поскольку не все кредитные организации России тесно сотрудничают с зарубежными банками. Более того, санкции также коснутся только тех российских банков, которые попали в поле зрения Запада.

Поэтому эксперт считает, что у каждого банка, который может оказаться под прицелом санкций, будет свой уникальный алгоритм действий при возможном вводе ограничений.

"Все будет зависеть от того, кто является партнером банка по бизнесу за рубежом. Но конкретную цифру реализации такого "защитного" плана трудно назвать. Поскольку, например, цифры для банка из топ-10 будут одни, а уже для банка из топ-20 совершенно другие", — пояснил "Правде.Ру" президент Ассоциации российских банков.

Гарегин Тосунян привел в пример российские внутренние системы платежей, которые позволят уменьшить риск внешнего вмешательства в российский банковский сектор. Эксперт обращает внимание, что российские банки не будут отказываться от международных платежных систем, а будут просто стимулировать своих клиентов переходить на отечественные платежные системы.

"Центробанк именно это и делает, призывает банки использовать российские платежные системы там, где это не создаст дополнительных проблем. Сейчас это потребительский сектор, поскольку бизнесу все еще необходимы международные платежи. Причем ЦБ не заставляет переходить на отечественные платежные системы, а лишь рекомендует для снижения рисков, что создает положительный эффект", — пояснил корреспонденту "Правды.Ру" ситуацию Гарегин Тосунян.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала обзор нового законопроекта Когресса США, который направлен на введение санкций против российских банков и госдолга.

Читайте также: Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?