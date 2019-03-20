Forbes опубликовал список самых стабильных российских банков

Forbes опубликовал рейтинг самых благонадежных российских банков. Первое место в рейтинге занял Unicredit, хотя еще в прошлом году самым надежным банком по версии Forbes был Росбанк.

Второе место в рейтинге занял Райффайзенбанк, а лидер прошлогоднего рейтинга Росбанк оказался на третьей позиции. Четвертое и пятое место в списке занимают Сбербанк и ВТБ соответственно. Рейтинг Forbes основан на открытой информации авторитетных международных рейтинговых агентств.

Помимо перечисленных, в первую десятку рейтинга вошли: Credit Agricole, HSBC, "Нордеа", ИНГ Банк, и Ситибанк.

Аналитики Forbes отмечают, что банки, которые не предоставляют информацию рейтинговым агентствам обычно испытывают некоторые проблемы, поэтому отказываются раскрывать информацию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские банки начнут продавать проблемные квартиры с проживающими и зарегистрированными в них жильцами. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что подобная недвижимость будет продаваться с большим дисконтом, который может доходить до 30%, распорядиться ею будет непросто.

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