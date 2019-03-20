Forbes опубликовал список самых стабильных российских банков

Forbes опубликовал рейтинг самых благонадежных российских банков. Первое место в рейтинге занял Unicredit, хотя еще в прошлом году самым надежным банком по версии Forbes был Росбанк.
Второе место в рейтинге занял Райффайзенбанк, а лидер прошлогоднего рейтинга Росбанк оказался на третьей позиции. Четвертое и пятое место в списке занимают Сбербанк и ВТБ соответственно. Рейтинг Forbes основан на открытой информации авторитетных международных рейтинговых агентств.
Помимо перечисленных, в первую десятку рейтинга вошли: Credit Agricole, HSBC, "Нордеа", ИНГ Банк, и Ситибанк.
Аналитики Forbes отмечают, что банки, которые не предоставляют информацию рейтинговым агентствам обычно испытывают некоторые проблемы, поэтому отказываются раскрывать информацию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские банки начнут продавать проблемные квартиры с проживающими и зарегистрированными в них жильцами. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что подобная недвижимость будет продаваться с большим дисконтом, который может доходить до 30%, распорядиться ею будет непросто.
Читайте также:
Банки начнут продавать изъятые квартиры вместе с жильцами
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Столь громкое заявление, прозвучавшее на одном из главных белорусских телеканалов, является результатом резко ухудшившихся отношений России и Белоруссии.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.