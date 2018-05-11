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Источник Правда.Ру

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам

Экономика

В Бурятии разразился скандал  по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".

Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам. 386815.jpeg

Представители китайской компании уже заявили, что не планируют отказываться от работы в регионе. Напомним, в 2017 году был заложен комплекс "МТК-Дженькей". При этом за выделение в аренду участка леса на 49 лет республика планирует получить 753 млн рублей инвестиций, 200 рабочих мест и ежегодные налоговые поступления.

По данным специалистов, никакой угрозы для природы такая вырубка не несет. Тем не менее,  ситуация вокруг аренды леса стала накаляться в 2018 году, когда в сети интернет была размещена петиция "Сохраним наш лес".

В документе авторы петиции замечают, что вырубка леса в этом районе может обернуться глобальными экологическими последствиями, поскольку территория потенциальных вырубок входит в водосборную систему Байкала. За короткий срок петиция собрала более 8 тыс. подписей.

На совещании в правительстве Ли Шубо, которому принадлежит компания "МТК-Дженькей" заявил, что "если есть проблемы, вопросы в данном случае в Закаменском районе, то очень просим правительство Республики поменять тогда участок для проекта".

14 мая в городе Закаменск пройдет народный сход, посвященный этой проблеме. Местные жители особо подчеркивают, что это именно народный сход, а не митинг, разрешение на который так и не было получено.

"Правда.Ру" ранее писала, что по объему леса с Россией может соревноваться разве только Бразилия, которая догоняет нас по территории. Но при этом лес - самый неэффективно используемый в нашей стране ресурс. Что мы делаем с древесиной? По сути, просто продаем за границу кругляк. Причем от продажи этой бюджет недополучает огромные суммы, ибо большей частью это контрабанда.

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Темы лес китай россия
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