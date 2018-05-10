Названо последствие выхода США из сделки с Ираном, которое коснется России

Российское правительство ожидает, что решение Вашингтона выйти из соглашения с Тегераном по ядерной программе способствует росту товарооборота между странами.

По данным источника, близкого к правительству России, не исключено "увеличение экономической зависимости Ирана от России". Напомним, торговый оборот между Россией и Ираном по итогам первого квартала 2018 года составил 475,8 млн долларов США, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом эжкспорт в Иран за отчетный период вырос на 8,4% до 297 млн долларов, импорт - на 39% до 178,6 млн долларов.

Россия поставляет в исламскую республику злаки (около 27% в объеме поставок), черные металлы (21%), жиры, масла и воски (11%), древесина и изделия из нее (9%).

Также в Иран экспортируются ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (7% в экспорте).

Отметим, что из Ирана в Россию поставляются в основном продукты питания: фрукты и орехи, а также овощи и корнеплоды (по 30% в импорте). Из страны импортируется также медь и медные изделия (11%), пластмассы (5%), фармацевтическая продукция (около 4%).

"Правда.Ру" ранее сообщала, что теперь имеет смысл ждать прямого нарушения обязательств США по совместному Всеобъемлющему плану действий (СВПД) и многостороннему соглашению, ограничивающему ядерную деятельность Ирана.

Трамп пояснил, что будет вводить новые санкции против Ирана вопреки обязательству, которое было дано американской стороной, хотя Иран скрупулезно соблюдает свои договоренности.

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