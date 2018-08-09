Санкции США начали рушить рубль и российский рынок

На днях курс рубля упал до рекордного минимума за последние два года. А впереди Россию ждут новые санкции — Соединенные Штаты Америки продолжают винить Российскую Федерацию в отравлении Скрипалей.

Фото: Fotodom.ru

Новые санкции вступят в силу в конце августа. Великобритания уже высказала свою положительную реакцию на решение Вашингтона.

Так, новый ряд ограничений касается ограничения экспорта в Россию электронных устройств. В российском посольстве в США уже назвали новые санкции "драконовскими". Судя по всему, они в итоге могут обрушить курс рубля и пошатнуть весь российский рынок в целом.

Российское правительство же продолжает отрицать все обвинения в свой адрес. Москва предложила Вашингтону придать огласке переписку по делу об отравлении Скрипалей. Правительство Соединенных Штатов Америки же проигнорировало предложение Российской Федерации.

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский считает, что пока беспокоиться не о чем — по его мнению рубль, как всегда, выстоит. У него, как обычно, и нет выбора. Рожанковский заявляет, что у российского Центробанка в распоряжении есть механизмы, что позволят остановить падение его курса и стабилизировать ситуацию на российском рынке.

Напомним, что ситуацию с новыми жесткими санкциями США в отношении России "Правде.Ру" прокомментировал Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист.

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