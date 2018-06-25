О празднике и о делах: Сабантуй в Уразовке посетил Глеб Никитин

"Дерево судят по его плодам, а человека по его делам". Эту татарскую поговорку напомнил глава Нижегородской области.
Глеб Никитин побывал на празднике Сабантуй в селе Уразовка Краснооктябрьского района.
"Вы умеете, и работать по-настоящему, и веселиться!" — подчеркнул Глеб Никитин.
Он также пообщался с районными сельхозпроизводителями, ответил на их вопросы и объяснил, каким образом регион может им помочь.
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