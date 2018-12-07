Министр "власть не просила вас рожать" заявила о травле

Глава департамента молодежной политики города Екатеринбург Ольга Глацких попросила прекратить травлю, направленную против нее.
Об этом Ольга Глацких заявила в ходе интервью одному из известных блогеров из Екатеринбурга.
Напомним, что этой осенью Ольга Глацких стала одним из самых обсуждаемых российских чиновников. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Глацких на встрече с уральской молодежью вдруг заявила, будто государство этой самой российской молодежи ровным счетом ничего не должно. Средства массовой информации и общественность, отметим, фразой этой оказались очень сильно озадачены.
Теперь же Ольга Глацких просит прекратить травлю, направленную против нее. Глава департамента молодежной политики города Екатеринбург заявила, что она "просто человек", а не только чиновник. Глацких призналась, что поток негатива, вылившийся на нее в последние месяцы, видит не только она, но и ее родные. Ольга Глацких посетовала, что уже извинилась, но общество все равно не прекращает ее донимать издевками и насмешками.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветеран труда из Магадана, обозлившись на правительство Российской Федерации за надбавку к пенсии в 683 рубля, якобы решил отправить эти деньги в Москву, Дмитрию Медведеву.
Фото: Минтруд России
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