Провинциальный батюшка просил прихожан подарить ему машину и холодильник

Любопытный инцидент произошел в небольшом городке Новосибирской области. Там местный священник требовал от прихожан церкви подарить ему бытовую технику и автомобиль.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
По словам жителей городка Болотное Новосибирской области, священник Андрей Крашенинников переехал в их населенный пункт в марте этого года. Батюшка сразу же попросил у аборигенов 50 тысяч рублей на то, чтобы перевезти в Болотное его семью. Все бы ничего, говорят местные жители, но в социальных сетях, которыми Андрей Крашенинников активно пользуется, он неоднократно хвастался IPhone XR. Стоимость данного гаджета составляет порядка 70 тысяч рублей.
Также на своих страницах в социальных сетях батюшка размещал просьбы подарить ему холодильник, микроволновку, велосипед и даже автомобиль. Примечательно, что прав у горе-священнослужителя нет - пару недель назад он попросил прихожан оплатить его обучение в автошколе.
Тем же, кто выражал свое недовольство запросами батюшки, священник цитировал Евангелие или же грубил.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что православный телеканал обвинил жителей страны в недостаточных пожертвованиях. Диктор телеканала даже процитировал строчки из Священного писания о «неблагодарности очистившихся прокаженных».
Читайте также:
Священникам РПЦ официально разрешат нарушать законы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
22 декабря Православная церковь празднует не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее - помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, потерявших надежду на счастье.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.