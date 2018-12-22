Провинциальный батюшка просил прихожан подарить ему машину и холодильник

Любопытный инцидент произошел в небольшом городке Новосибирской области. Там местный священник требовал от прихожан церкви подарить ему бытовую технику и автомобиль.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По словам жителей городка Болотное Новосибирской области, священник Андрей Крашенинников переехал в их населенный пункт в марте этого года. Батюшка сразу же попросил у аборигенов 50 тысяч рублей на то, чтобы перевезти в Болотное его семью. Все бы ничего, говорят местные жители, но в социальных сетях, которыми Андрей Крашенинников активно пользуется, он неоднократно хвастался IPhone XR. Стоимость данного гаджета составляет порядка 70 тысяч рублей.

Также на своих страницах в социальных сетях батюшка размещал просьбы подарить ему холодильник, микроволновку, велосипед и даже автомобиль. Примечательно, что прав у горе-священнослужителя нет - пару недель назад он попросил прихожан оплатить его обучение в автошколе.

Тем же, кто выражал свое недовольство запросами батюшки, священник цитировал Евангелие или же грубил.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что православный телеканал обвинил жителей страны в недостаточных пожертвованиях. Диктор телеканала даже процитировал строчки из Священного писания о «неблагодарности очистившихся прокаженных».

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