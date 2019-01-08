Путин рассказал о прошлом артиллериста

Во время прогулки по Петропавловской крепости Владимир Путин вспомнил о своем артиллерийском прошлом. Президент Российской Федерации признался, что был командиром взвода управления гаубичной артиллерии.

О своем прошлом Владимир Путин рассказал почетному строителю РФ Владимиру Бендету. Обсуждая пушки, находящиеся на территории Петропавловской крепости, собеседники выяснили, что оба имеют к ним непосредственное отношение. Свои навыки в обращении с пушками президент наглядно продемонстрировал, сделав выстрел из известной крепостной пушки Д-30.

Когда и при каких обстоятельствах Владимир Путин получил данное звание осталось неизвестным. Сам президент пояснять сказанную им информацию не стал. В официальной биографии главы государства говорится о его должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника, которую он получил за хорошую службу в территориальной разведточке в Дрездене. Об артиллерийском прошлом на сайте Кремля никакой информации нет.

Президент находился в Санкт-Петербурге в момент массовых народных гуляний. Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, а также пообщался с учениками Суворовского училища и жителями города.

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