Путин рассказал о прошлом артиллериста

Во время прогулки по Петропавловской крепости Владимир Путин вспомнил о своем артиллерийском прошлом. Президент Российской Федерации признался, что был командиром взвода управления гаубичной артиллерии.
О своем прошлом Владимир Путин рассказал почетному строителю РФ Владимиру Бендету. Обсуждая пушки, находящиеся на территории Петропавловской крепости, собеседники выяснили, что оба имеют к ним непосредственное отношение. Свои навыки в обращении с пушками президент наглядно продемонстрировал, сделав выстрел из известной крепостной пушки Д-30.
Когда и при каких обстоятельствах Владимир Путин получил данное звание осталось неизвестным. Сам президент пояснять сказанную им информацию не стал. В официальной биографии главы государства говорится о его должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника, которую он получил за хорошую службу в территориальной разведточке в Дрездене. Об артиллерийском прошлом на сайте Кремля никакой информации нет.
Президент находился в Санкт-Петербурге в момент массовых народных гуляний. Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, а также пообщался с учениками Суворовского училища и жителями города.
Читайте также:
15 лет назад Владимир Путин пришёл в большую политику
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к китайским военным с призывом готовиться к боевым действиям.
Американские сенаторы резко отреагировали на обстановку в Украине и заявили, что она стала неуправляемой, а также приносит только проблемы Евросоюзу и США.
Верховная рада перед своими каникулами утвердила перечень памятных дат на 2019 год. В нем значится, в частности, празднование 110-й годовщины Степана Бандеры.