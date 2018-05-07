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Здравствуй, дача: в Подмосковье стартует массовый ремонт дорог

Россия » Центр

С началом дачного сезона массовый ремонт дорог начался в Подмосковье, дорожное полотно заменят почти на 2 тысячах километрах региональных трасс, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

"Работы по замене дорожного покрытия развернулись на территории 37 муниципальных образований. В настоящий момент работы проводятся на 89 участках региональных автодорог", — говорится в сообщении ведомства.

При этом самые массивные дорожные работы будут проведены в Дмитровском районе и городском округе Егорьевск, там подлежат капитальному ремонту шесть участков дорог, а в Истре, Рузе, Пушкинском, Воскресенском и Сергиево-Посадском районах будут отремонтированы по четыре участка. Там дорожные службы уже ведут укладку нового асфальтобетонного покрытия.

Также по всей области уже завершено устройство асфальтобетонного покрытия на 41 участке общей протяженностью 120 километров. Сейчас на данных объектах осталось нанести современную дорожную разметку, обустроить обочины и установить  новые дорожные знаки.

В пресс-релизе также говорится , что на участках с высокой интенсивностью движения ремонтные работы проводятся преимущественно в ночное время — для ого, чтобы не ухудшать и без того резко испорченную для дачников и жителей Подмосковья дорожно-транспортную ситуацию. Помимо этого, сообщается, что работы не будут проводиться по пятницам, воскресеньям и последним праздничным дням после 14.00, а по понедельникам, суббота и первым праздничным дням — до 14.00.

Областной минтранс традиционно предупреждает водителей, что на участках с высокой интенсивностью движения возможны затруднения движения в связи с проведением ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства .

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Подмосковье планируется отремонтировать около 3 тысяч километров автодорог, в том числе на региональных автодорогах — свыше 1,8 тысячи километров.

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