Ростовская область представила свои проекты на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 114,5 млрд рублей

Ростовская область на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 114 млрд рублей

Петербургский международный экономический форум, открытие которого состоялось 5 июня в Северной столице, — знаковое событие как для отечественного бизнеса, так и для зарубежного.

Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области

Активным участником мероприятия в очередной раз стала и Ростовская область, регион, как и всегда, представляет делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. На ПМЭФ уже состоялись важные деловые встречи и были подписаны инвестиционные соглашения.

На экспозиции региона представлены проекты и инвестиционные программы промышленных лидеров, занимающих отраслевую нишу в Ростовской области и инвестирующих в развитие отечественной экономики.

Важные проекты по импортозамещению включают особую экономическую зону "Ростовская". Так, компания "Элмика" создаст в ОЭЗ производство высокотехнологичных полимеров. Первоначальный объем инвестиций составит около 300 млн рублей.

Также будет построен новый цех по производству эмульгаторов, в первую очередь проекта компания "Ласенор Юг" готова инвестировать 300 млн рублей.

Продолжит строительство ангарного комплекса авиакомпания "Азимут", на эти цели будет потрачено около 1 млрд рублей.

Были достигнуты договорённости о продолжении партнёрства правительства региона с ДОМ. РФ в сфере энергоэффективного строительства.

Также были заключены самые крупные соглашения с компанией "Самолёт" и интернет-магазином Wildberries.

Что касается соглашения с маркетплейсом: на территории Аксайского района будет построен распределительный центр, и объём инвестиций по проекту составит почти 11,5 млрд рублей. Как отметил донской губернатор, благодаря открытию логистического хаба будет открыто около 7 тысяч рабочих мест. Также площадка будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

"В данном случае будем продолжать сопровождать проект. Убежден, что скоро увидим новый сегмент бизнеса в экономике Ростовской области, который будет работать на её развитие"", — сказал Василий Голубев.

Масштабным признан проект группы "Самолёт": инвестор передаст 32,5 тыс. кв. м жилья льготникам, в том числе детям-сиротам. На форуме было подписано соглашение о строительстве ЖК на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. Проект долгоиграющий. В создание жилого района будет вложено более 101 млрд рублей.

"Реализация проекта — это не только работа с квадратными метрами, но и комфортная среда. При освоении новых территорий планируются объекты социального назначения, появление небольшой набережной и водоема", — рассказал Василий Голубев.

Также Ростовская область расширит сотрудничество с Белоруссией, ключевые моменты партнёрства Василий Голубев обсудил на форуме с чрезвычайным и полномочным послом республики Дмитрием Крутым. В частности, речь шла о поставках запчастей белорусской техники в регион. Ещё одним направлением станет станкостроение. Также в Белоруссии считают перспективными возможности особой экономической зоны на территории Ростовской области.

Как отметил Василий Голубев, внешнеторговый оборот южного региона с братской республикой демонстрирует устойчивый рост: по итогам прошлого года он вырос на 1,1%.

Существенна роль платформы Белорусской универсальной торговой биржи, где зарегистрировано уже 76 компаний из Ростовской области.

"Мы говорили сегодня и о культурном сотрудничестве. Отдельная тема — агропромышленный комплекс, требующий постоянного взаимодействия, есть интерес с белорусской стороны. Это все мы будем поддерживать. У нас хорошая динамика, мне кажется — может быть еще лучше", — резюмировал Василий Голубев.

По итогам форума Ростовская область подписала ряд инвестиционных соглашений на 114,5 млрд рублей. В результате в донском регионе будет создано почти 9 тысяч рабочих мест.