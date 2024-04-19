Сергей Лавров сказал, что прекращения огня на время возможных переговоров с Украиной не будет

Сергей Лавров: "Веры Киеву нет никакой"

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал в интервью СМИ возможность введения режима прекращения огня в случае начала переговоров с Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

"Веры Киеву никакой нет, пауз в боевых действиях Россия в случае начала переговоров по Украине делать не будет".

Ранее, во время переговоров делегаций из России и Украины в Белоруссии и в Стамбуле российская сторона вводила режим прекращения огня и шла на другие меры по сворачиванию боевых действий. Однако со стороны Украины этот режим использовался для перегруппировки войск и пополнения боекомплектов, беспокоящий огонь ВСУ не прекращали.

Таким образом, Сергей Лавров ещё раз дал понять, что Россия больше не позволит использовать переговоры как средство решения сугубо военных задач.