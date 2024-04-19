Сергей Лавров сказал, что прекращения огня на время возможных переговоров с Украиной не будет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал в интервью СМИ возможность введения режима прекращения огня в случае начала переговоров с Украиной.
"Веры Киеву никакой нет, пауз в боевых действиях Россия в случае начала переговоров по Украине делать не будет".
Ранее, во время переговоров делегаций из России и Украины в Белоруссии и в Стамбуле российская сторона вводила режим прекращения огня и шла на другие меры по сворачиванию боевых действий. Однако со стороны Украины этот режим использовался для перегруппировки войск и пополнения боекомплектов, беспокоящий огонь ВСУ не прекращали.
Таким образом, Сергей Лавров ещё раз дал понять, что Россия больше не позволит использовать переговоры как средство решения сугубо военных задач.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.