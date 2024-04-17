Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, кому положена накопительная пенсия
Юлия Барановская сфотографировалась с 11-летним сыном от Андрея Аршавина
Украина не победит в зоне СВО без мобилизации всего населения
Манижу лишили концертов после слов о публичной пытке террористов
У 51% исследуемых россиян наблюдается нехватка витамина D
Почему ваши средства по уходу не достигают желаемого эффекта
"Жду не дождусь": Илон Маск нервничает, опасаясь конкурентов из "Роскосмоса"
Как приготовить салат из риса и консервированного тунца
Орбан: руководство ЕС должно уйти в отставку
Уголовное дело о погибшей от шальной пули журналистки Светланы Бабаевой передали в суд

В суд Крыма передали дело о гибели журналистки Бабаевой

Россия

Уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня", журналистки Светланы Бабаевой передано в суд, заседание назначено на 15 мая на 10:00 (мск). Об этом РИА Новости сообщил муж погибшей Евгений Двоскин.

В суд Крыма передали дело о гибели журналистки Бабаевой
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу", — сказал он.

Двоскин добавил, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый — Игорь Малёв.

Светлана Бабаева погибла от пулевого ранения в голову 28 октября 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму во время занятий стрельбой. В СМИ публиковалась информация, что в журналистку отрикошетила её собственная пуля, однако Двоскин рассказал, что причиной смерти стал выстрел другого человека.

Бабаева начинала журналистскую карьеру в "Московских новостях», в отделе экономики. В 2000-2004 гг. возглавляла отдел политики в «Известиях", а с сентября 2004 года возглавила представительство РИА Новости в Великобритании. В 2008-2012 годах была назначена шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах заняла пост замруководителя объединенной редакции «Московские новости». Следующие три года журналистка возглавляла издание «Газета.Ru». В декабре 2016 года Бабаева стала советником МИА «Россия сегодня», а в августе 2019 года возглавила подразделение агентства в Симферополе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
До освобождения Бердычей осталось немного, армия РФ взяла Богдановку Дмитрий Плотников Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой: "Белгородцы готовы к атакам" Дарья Асламова Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Последние материалы
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Министр обороны проверил характеристики новой бронетехники
Чешские ученые рассказали, какие заболевания передают кошки
Чтобы не получить штраф, нужно снизить скорость за 200 метров перед камерой
Британец решил отдохнуть в Камбодже и впал в кому при загадочных обстоятельствах
Как достигнуть идеальной формы, не выходя из постели
Пугачева заявила близкой подруге, что покинула Россию вслед за семьей
Как правильно сажать листья фиалки
Ещё 4 крупных китайских банка перестали принимать платежи в юанях из РФ
Ксения Бородина перечислила свои нелюбимые страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников