Уголовное дело о погибшей от шальной пули журналистки Светланы Бабаевой передали в суд

В суд Крыма передали дело о гибели журналистки Бабаевой

Уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня", журналистки Светланы Бабаевой передано в суд, заседание назначено на 15 мая на 10:00 (мск). Об этом РИА Новости сообщил муж погибшей Евгений Двоскин.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу", — сказал он.

Двоскин добавил, что дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый — Игорь Малёв.

Светлана Бабаева погибла от пулевого ранения в голову 28 октября 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму во время занятий стрельбой. В СМИ публиковалась информация, что в журналистку отрикошетила её собственная пуля, однако Двоскин рассказал, что причиной смерти стал выстрел другого человека.

Бабаева начинала журналистскую карьеру в "Московских новостях», в отделе экономики. В 2000-2004 гг. возглавляла отдел политики в «Известиях", а с сентября 2004 года возглавила представительство РИА Новости в Великобритании. В 2008-2012 годах была назначена шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах заняла пост замруководителя объединенной редакции «Московские новости». Следующие три года журналистка возглавляла издание «Газета.Ru». В декабре 2016 года Бабаева стала советником МИА «Россия сегодня», а в августе 2019 года возглавила подразделение агентства в Симферополе.