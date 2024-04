Уголовное дело о погибшей от шальной пули журналистки Светланы Бабаевой передали в суд

Уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня", журналистки Светланы Бабаевой передано в суд, заседание назначено на 15 мая на 10:00 (мск). Об этом РИА Новости сообщил муж погибшей Евгений Двоскин.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0